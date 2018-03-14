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Льготники на треть увеличили долг перед "Нафтогазом"

Льготники на треть увеличили долг перед "Нафтогазом"

Киев  •  УНН

 • 9170 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Задолженность контрагентов, получающих газ от “Нафтогаза” на льготных условиях за неделю увеличилась на 32,4%, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

“Задолженность контрагентов, получают газ от ”Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ВСО), составила 74,2 млрд грн (+32,4% за неделю)”, — рассказали в “Нафтогазе”.

Отмечается, что по состоянию на 13 марта суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 36,9 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 7 874 млн грн (27,1%).

За неделю производители тепла увеличили долг на 6 889 млн грн (27,2%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 986 млн грн (26,4%), региональные газосбытовые предприятия — на 10 298 млн грн (38,1% ).

“Рост задолженности ТКЭ, ТЭЦ и газосбытовых предприятий в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в феврале 2018 года, а расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 25-го числа текущего месяца. Кроме того, с началом отопительного сезона значительно выросли объемы использования природного газа”, - пояснили в компании.

При этом, задолженность промышленных предприятий не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

В “Нафтогазе” добавили, что задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 2 111 млн грн (62,5%). Суммарная задолженность Киевэнерго составляет 5 490 млн грн.

Напомним, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев во время визита в США обсудил с американскими высокопоставленными лицами идею прекращения системы возложении на “Нафтогаз” специальных обязанностей (ВСО).

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