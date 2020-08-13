Пільгові місця і термінали для оплати: українці їздитимуть на нових маршрутках
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство інфраструктури розробило законопроект, який поліпшить якість пасажирського автотранспорту. Про це в своєму Facebook написала радник міністра інфраструктури Яніка Мерило, передає УНН.
Законопроект покликаний поліпшити якість і комфорт пасажирського автотранспорту, нівелювати проблему дискримінації пасажирів пільгових категорій, врегулювати процедуру проведення конкурсів на обслуговування маршрутів.
Зокрема, чиновники пропонують, щоб:
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- замовником перевезень стало місцеве самоврядування;
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- міста могли закуповувати транспортні послуги та платити за кілометраж;
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- замовлення послуги проходило через ProZorro за принципом кілометражу.
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"З переходом на принцип закупівлі кілометражу йде і проблема дискримінації пасажирів, адже перевізник у будь-якому випадку отримує конкретну оплату, і йому все одно, скільки він перевозить пільговиків", - коментує Мерило.
Також, в міністерстві вважають за необхідне вимагати від перевізника встановлення валідаторів для оплати банківською картою і картою жителя.
"Також, якщо місто є організатором, є більше можливостей штрафувати за невиконання умов", - пише радник міністра.
У разі ухвалення законопроекту українці зможуть пересуватися більш якісним пасажирським автотранспортом, який дотримується графіків, що не дискримінує пільговиків і надає можливість оплати картою.
"Зараз законопроект на обговоренні, і є можливість протягом місяця підтримати або запропонувати зміни", - резюмувала Мерило.