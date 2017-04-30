Пікети на захист політв'язнів в анексованому Криму пройшли у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Москві активісти провели пікети на захист політв’язнів анексованого Криму, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Зокрема зазначається, що активісти вийшли підтримати Арсена Джепарова - одного з обвинувачених у справі угруповання "Хізб Ут-Тахрір", яка визнана в Росії терористичною і заборонена. У активіста А.Джепарова великі проблеми зі здоров'ям, але в СІЗО Сімферополя він не отримує медичну допомогу.
Пікетувальники поскаржилися на те, що проблеми переслідувань кримських татар світові ЗМІ приділяють мало уваги. У минулому році російська влада порушили понад двадцять справ про участь в організації "Хізб ут-Тахрір". У Криму фігурантами цієї справи стали 19 осіб.
Нагадаємо, 26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Росії засудив фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.