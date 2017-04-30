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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35952 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Пікети на захист політв'язнів в анексованому Криму пройшли у Москві

Київ • УНН

 • 10934 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Москві активісти провели пікети на захист політв’язнів анексованого Криму, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Пікети на захист політв'язнів в анексованому Криму пройшли у Москві

Зокрема зазначається, що активісти вийшли підтримати Арсена Джепарова - одного з обвинувачених у справі угруповання "Хізб Ут-Тахрір", яка визнана в Росії терористичною і заборонена. У активіста А.Джепарова великі проблеми зі здоров'ям, але в СІЗО Сімферополя він не отримує медичну допомогу.

Пікетувальники поскаржилися на те, що проблеми переслідувань кримських татар світові ЗМІ приділяють мало уваги. У минулому році російська влада порушили понад двадцять справ про участь в організації "Хізб ут-Тахрір". У Криму фігурантами цієї справи стали 19 осіб.

Нагадаємо, 26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Росії засудив фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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