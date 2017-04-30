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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пикеты в защиту политзаключенных в аннексированном Крыму прошли в Москве

Киев • УНН

 • 10934 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Москве активисты провели пикеты в защиту политзаключенных аннексированного Крыма, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Пикеты в защиту политзаключенных в аннексированном Крыму прошли в Москве

В частности отмечается, что активисты вышли поддержать Арсена Джепарова - одного из обвиняемых по делу группировки "Хизб Ут-Тахрир", которая признана в России террористической и запрещена. В активиста А.Джепарова большие проблемы со здоровьем, но в СИЗО Симферополя он не получает медицинскую помощь.

Пикетчики пожаловались на то, что проблемы преследований крымских татар мировые СМИ уделяют мало внимания. В прошлом году российские власти открыли более двадцати дел об участии в организации "Хизб ут-Тахрир". В Крыму фигурантами этого дела стали 19 человек.

Напомним, 26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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