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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 10110 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Пікет проти "вбивчих" тарифів влаштували одеські художники

Пікет проти "вбивчих" тарифів влаштували одеські художники

Київ • УНН

 • 10599 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Десятки одеських митців влаштували 20 січня акцію протесту проти підвищення тарифів на опалення, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в обласному управлінні Національної спілки художників, таким чином одесити підтримали всеукраїнську акцію художників проти прийнятої в листопаді постанови Кабміну № 1209, яка скасувала їм пільгові умови на оплату опалення та гарячої води.

Пікет пройшов біля входу в Художню галерею Національної спілки художника на бульварі Жванецького. Учасники акції вимагали скасувати урядову постанову або передбачити пільги на опалення для художників іншими способами. У руках у пікетувальників були транспаранти "Постанова КМУ № 1209 вбиває мистецтво України".

Нагадаємо, в Одесі з 1 січня 2022 року тариф для організацій зріс з 1832 грн/Гкал до 5795 грн/Гкал.

Українські Національні Новини

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