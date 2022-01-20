Пікет проти "вбивчих" тарифів влаштували одеські художники
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Десятки одеських митців влаштували 20 січня акцію протесту проти підвищення тарифів на опалення, передає УНН.
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Як повідомили в обласному управлінні Національної спілки художників, таким чином одесити підтримали всеукраїнську акцію художників проти прийнятої в листопаді постанови Кабміну № 1209, яка скасувала їм пільгові умови на оплату опалення та гарячої води.
Пікет пройшов біля входу в Художню галерею Національної спілки художника на бульварі Жванецького. Учасники акції вимагали скасувати урядову постанову або передбачити пільги на опалення для художників іншими способами. У руках у пікетувальників були транспаранти "Постанова КМУ № 1209 вбиває мистецтво України".
Нагадаємо, в Одесі з 1 січня 2022 року тариф для організацій зріс з 1832 грн/Гкал до 5795 грн/Гкал.