Пикет против “убийственных” тарифов устроили одесские художники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Десятки одесских художников устроили 20 января акцию протеста против повышения тарифов на отопление, передает УНН.
Детали
Как сообщили в областном управлении Национального союза художников, таким образом одесситы поддержали всеукраинскую акцию художников против принятого в ноябре постановления Кабмина № 1209, который отменил им льготные условия на оплату отопления и горячей воды.
Пикет прошел у входа в художественную галерею Национального союза художника на бульваре Жванецкого. Участники акции требовали отменить правительственное постановление либо предусмотреть льготы на отопление для художников другими способами. В руках у пикетчиков были транспаранты “Постановление КМУ № 1209 убивает искусство Украины”.
Напомним, в Одессе с 1 января 2022 года тариф для организаций вырос с 1832 грн/Гкал до 5795 грн/Гкал.