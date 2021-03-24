Підвищення прожиткового мінімуму: у Раду подали низку законопроектів

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“Мінсоцполітики в рамках оптимізації сфери застосування прожиткового мінімуму, підвищенням його розміру та розмірів державних соціальних гарантій розробило низку законопроектів, які схвалено урядом та подано до Верховної Ради України”, - повідомили у міністерстві.

Деталі

Законопроектами, зокрема, передбачено:



нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів);



запровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог), що встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; стипендій, максимальних розмірів виплат, компенсаційних виплат, а також одноразових виплат (допомог);



запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та базової величини для адміністративних зборів.



При цьому у відомстві підкреслили, що жодна із соціальних виплат, які на сьогодні одержують громадяни, не буде зменшена.

Передбачається забезпечити пришвидшене збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів:



у 2022 році – на 14 відсотків;



у 2023 році – на 15 відсотків;



у 2024 році – на 25 відсотків.



Мінсоцполітики інформує, що підготувало, а уряд схвалив і подав на розгляд Верховної Ради проекти законів про:



заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) (реєстраційний № 5045 від 08.02.2021);



внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення окремих розрахункових величин (реєстраційний № 4671 від 28.01.2021);



внесення зміни до пункту 5 підрозділу 1 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо встановлення окремих розрахункових величин (реєстраційний № 4670 від 28.01.2021);



внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення розмірів оплати штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення (реєстраційний № 5013 від 03.02.2021).



Що було раніше

Кабінет міністрів України у січні зробив крок до запровадження в Україні нової сучасної методології обчислення прожиткового мінімуму, схваливши внесення відповідного проекту закону до Верховної Ради. Проект закону України передбачає, що прожитковий мінімум має бути вартісною величиною для визначення основних соціальних потреб людини на мінімальному рівні.

Тому прожитковий мінімум має застосовуватися виключно для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів (мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є для особи основним джерелом доходів). На сьогодні в українському законодавстві прожитковий мінімум є розрахунковою величиною для визначення як розміру соціальних виплат, так і розмірів штрафів, зборів, платежів і стягнень.