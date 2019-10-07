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Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи планують завершити до кінця року - МОН

Київ • УНН

 • 27555 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністерство освіти і науки планує завершити підвищення кваліфікації вчителів початкової школи до кінця поточного року. Про це повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад в інтерв'ю кореспонденту УНН.

Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи планують завершити до кінця року - МОН

"Наразі триває підвищення кваліфікації вчителів початкової школи - ми хочемо завершити його вже цього року. Велика робота ще з підготовкою вихователів і з їхнім підвищенням кваліфікації, це напрям, який ми окремо мусимо розробити", - зазначила Новосад.

При цьому міністр пояснила, що наразі заклади вищої освіти, які готують майбутніх педагогів, за окремими виключеннями, не синхронізують свої програми з тим, що закладено у Новій українській школі (НУШ).

Водночас, за її словами, під час опитування вчителів ті зізнаються, що новий стандарт освіти дає високі результати в усіх аспектах навчання.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Ганна Новосад розповідала, що один із пріоритетів змін в українській школі полягає у наданні дітям можливості бути суб’єктами освітнього процесу, також зі школи треба прибрати страх, який вона перейняла з радянської освітньої парадигми.

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