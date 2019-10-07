Повышение квалификации учителей начальной школы планируют завершить до конца года - МОН

"Сейчас продолжается повышение квалификации учителей начальной школы - мы хотим завершить его уже в этом году. Большая работа еще с подготовкой воспитателей и с их повышением квалификации, это направление, которое мы отдельно должны разработать", - отметила Новосад.

При этом министр пояснила, что на данный момент высшие учебные заведения, готовящие будущих педагогов, за исключением отдельных, не синхронизируют свои программы с тем, что заложено в Новой украинской школе (НУШ).

В то же время, по ее словам, в ходе опроса учителей те признаются, что новый стандарт образования дает высокие результаты во всех аспектах обучения.

Напомним, ранее министр образования и науки Анна Новосад рассказывала, что один из приоритетов изменений в украинской школе заключается в предоставлении детям возможности быть субъектами образовательного процесса, также из школы надо убрать страх, который она переняла с советской образовательной парадигмы.