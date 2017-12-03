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Підвищення акцизу на автогаз поповнить бюджет країни на 500 млн дол. в рік - Чернявський

Підвищення акцизу на автогаз поповнить бюджет країни на 500 млн дол. в рік - Чернявський

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Ініціатива підвищити акциз на скраплений газ належить ринку. Такий крок трейдери палива обґрунтовують рядом причин, в тому числі, і необхідністю збалансувати ціни на автогаз і бензин. Про те, чи не призведе зазначена ініціатива до тінізації ринку LPG в коментарі УНН розповів фінансовий директор столичної мережі АЗС KLO Ігор Чернявський.

За словами експерта, 90% газового ринку України сьогодні залежить від Росії.

"На сьогоднішній день бензин вже став альтернативою газу. Ситуація буде погіршуватися, і газифікація триватиме, тому що розрив цін величезний. Найгірше у всьому цьому, що так чи інакше, крім як у Російській Федерації газ Україні взяти ніде. Весь інший газ буде ще дорожче через високу вартість доставки. З Європи - дорого. Об'ємно замістити цей ринок не можна. Його можна замістити тільки з Росії. Таким чином, 90% газового ринку залежить від Росії. Будь то казахський газ, будь то білоруський газ - будь-який газ, який сюди приходить зі сходу - це російська складова. І перекрити нам газ, як вони вже це робили в вересні, для них нічого не варто.

Відповідно, чим більше буде розвиватися ринок газу, тим більше буде Україна залежати в цьому питанні від Росії. Якщо держава мислить стратегічно, то такий бурхливий розвиток цього ринку потрібно припинити", - сказав він.

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На думку І.Чернявського, зараз умови для такого активного зростання ринку автогазу створені штучно за рахунок низьких, пільгових податків.

"Адже акциз на газ в 4 рази менше, ніж на бензин. Звідси і така різниця в ціні - природно, газ виходить дешевше", - пояснив експерт.

Оптимальна різниця між ціною бензину і газу повинна становити близько 40%, вважає Чернявський.

"Коли вони будуть мати між собою правильну різницю, близько 40%, то такого бурхливого розвитку газового господарства не буде. На ті машини, на яких проїжджають трохи, не ставитимуть газову установку, тому що сенсу в цьому не буде. А на сьогоднішній день різниця така, що ГБО ставлять на все підряд: на лексуси, на мерседеси, бо різниця колосальна - в 2,5 рази. І як раз держава повинна такі питання регулювати", - сказав він.

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При цьому, експерт зазначив, що підвищення акцизу на автогаз ні в якому разі не призведе до тінізації ринку.

"Весь газ, який заходить на митну територію, проходить через митний кордон України. І якщо митниця буде працювати правильно, то всі податки збиратимуть на кордоні", - уточнив він і додав, що якщо акцизи на газ таки підвищать, то його ціна в роздробі зросте незначно - приблизно на 12%, що дорівнює 2 грн на літрі. А держбюджет, тим часом, має отримати близько 500 млн доларів додаткових надходжень на рік.

Нагадаємо, в Нафтогазовій асоціації України (НАУ) заявили, що підвищити акциз на автогаз необхідно через дисбаланс акцизних ставок на різні види палива.

У разі підвищення акцизів, переконані експерти НАУ, ринок газу стане більш прогнозованим і прозорим.

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