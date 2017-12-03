Повышение акциза на автогаз пополнит бюджет страны на 500 млн дол. в год - Чернявский

По словам эксперта, 90% газового рынка Украины сегодня зависит от России.

"На сегодняшний день бензин уже стал альтернативой газу. Ситуация будет ухудшаться, и газификация будет продолжаться, потому что разрыв цен громаден. Самое плохое во всем этом, что так или иначе, кроме как у Российской Федерации газ Украине взять негде. Весь остальной газ будет еще дороже из-за высокой стоимости доставки. Из Европы – дорого. Объемно заместить этот рынок нельзя. Его можно заместить только из России. Таким образом, 90% газового рынка зависит от России. Будь то казахский газ, будь то белорусский газ – любой газ, который сюда приходит с востока – это российская составляющая. И перекрыть нам газ, как они уже это делали в сентябре, для них ничего не стоит.

Соответственно, чем больше будет развиваться рынок газа, тем больше будет Украина зависеть в этом вопросе от России. Если государство мыслит стратегически, то такое бурное развитие этого рынка нужно прекратить", - сказал он.

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По мнению И.Чернявского, сейчас условия для такого активного роста рынка автогаза созданы искусственно за счет низких, льготных налогов.

"Ведь акциз на газ в 4 раза меньше, чем на бензин. Отсюда и такая разница в цене – естественно, газ получается дешевле", - пояснил эксперт.

Оптимальная разница между ценой бензина и газа должна составлять около 40%, считает Чернявский.

"Когда они будут иметь между собой правильную разницу, около 40%, то такого бурного развития газового хозяйства не будет. На те машины, на которых проезжают немного, не будут ставить газовую установку, потому что смысла в этом не будет. А на сегодняшний день разница такова, что ГБО ставят на все подряд: на лексусы, на мерседесы, потому что разница колоссальная – в 2,5 раза. И как раз государство должно такие вопросы регулировать", - сказал он.

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При этом, эксперт отметил, что повышение акциза на автогаз ни в коем случае не приведет к тенизации рынка.

"Весь газ, который заходит на таможенную территорию, проходит через таможенную границу Украины. И если таможня будет работать правильно, то все налоги будут собирать на границе", - уточнил он и добавил, что если акцизы на газ таки повысят, то его цена в рознице вырастет незначительно - примерно на 12%, что равно 2 грн на литре. А госбюджет, тем временем, получить около 500 млн долларов дополнительных поступлений в год.

Напомним, в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) заявили, что повысить акциз на автогаз необходимо из-за дисбаланса акцизных ставок на разные виды топлива.

В случае повышения акцизов, убеждены эксперты НАУ, рынок газа станет более прогнозируемым и прозрачным.