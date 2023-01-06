Підтримка бойовиків "л/днр" призводить до значних фінансових витрат рф - британська розвідка

Деталі

Повідомляється, що 31 грудня 2022 року незаконні збройні формування "лнр" та "днр" були офіційно включені до складу збройних сил рф. Російський диктатор володимир путін вручив цим формуванням бойові знамена під час візиту в Ростов-на-Дону.

москва заявляє, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей є "невід'ємними частинами" рф після псевдореферендумів про приєднання у вересні 2022 року. Однак вона контролює ці незаконні формування з 2014 року, створивши 1-й армійський корпус "днр" і 2-й армійський корпус "лнр", підтримуючи їх російськими військовослужбовцями, зауважують розвідники.

Цитата

"Статус та ідентичність "лнр" і "днр", ймовірно, залишаються суперечливими в російській системі. Ще до вторгнення в лютому 2022 року ці території передбачали значне виснаження російських фінансів. Тепер, коли кремль відкрито взяв на себе зобов'язання підтримувати ці формування, вони, ймовірно, принесуть великі політичні, дипломатичні та фінансові витрати для росії, які вийдуть далеко за межами поточної фази війни", - йдеться у звіті.

Нагадаємо

У жовтні 2022 року так звані "днр" і "лнр", Запорізьку та Херсонську області включили до переліку російських суб'єктів у конституції країни-агресора.