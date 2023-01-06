Поддержка боевиков "л/днр" приводит к значительным финансовым затратам рф - британская разведка

Детали

Сообщается, что 31 декабря 2022 года незаконные вооруженные формирования "лнр" и "днр" были официально включены в состав вооруженных сил рф. Российский диктатор владимир путин вручил этим формированием боевые знамена во время визита в Ростов-на-Дону.

москва заявляет, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей являются "неотъемлемыми частями" россии после псевдореферендумов о присоединении в сентябре 2022 года. Однако она контролирует эти незаконные формирования с 2014 года, создав 1-й армейский корпус "днр" и 2-й армейский корпус "лнр", поддерживая их российскими военнослужащими, замечают разведчики.

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"Статус и идентичность "лнр" и "днр", вероятно, остаются противоречивыми в российской системе. Еще до вторжения в феврале 2022 года эти территории предусматривали значительное истощение российских финансов. Теперь, когда кремль открыто взял на себя обязательство поддерживать эти формирования, они, вероятно, принесут большие политические, дипломатические и финансовые затраты для россии, которые выйдут далеко за пределы текущей фазы войны", - говорится в отчете.

Напомним

В октябре 2022 года так называемые "днр" и "лнр", Запорожскую и Херсонскую области включили в перечень российских субъектов в конституции страны-агрессора.