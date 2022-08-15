Підтримка бізнесу під час війни: підприємець розповів, де бізнесменам отримати гранти для розвитку своєї справи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Під час війни підприємці не повинні ставити свій бізнес на паузу, а мають шукати можливості для його розвитку. Про це у своєму Facebook написав підприємець та політик Василь Хмельницький, передає УНН.
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“Вивчайте можливості, подавайтесь на гранти і покращуйте свій бізнес. Не чекайте кращого часу, бо ми не знаємо, коли закінчиться війна”, - зазначив Хмельницький.
Він також надав список фондів та організацій, які надають гранти підприємцям: зокрема: єРобота (Дія), Український фонд стартапів спільно з Мінцифрою, Міністерство Фінансів, благодійний фонд “МХП-Громаді” та інші.
Нагадаємо
Благодійний фонд “МХП-Громаді” завершив цьогорічний конкурс бізнес-ідей “Роби своє”, в рамках якого 62 переможці отримали гранти на загальну суму 5 млн грн.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.