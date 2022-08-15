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Поддержка бизнеса во время войны: предприниматель рассказал, где бизнесменам получить гранты для развития своего дела

Киев • УНН

 • 239771 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Во время войны предприниматели не должны ставить свой бизнес на паузу, а должны искать возможности для его развития. Об этом в своем Facebook написал предприниматель и политик Василий Хмельницкий, передает УНН.

Поддержка бизнеса во время войны: предприниматель рассказал, где бизнесменам получить гранты для развития своего дела

Цитата

“Изучайте возможности, подавайтесь на гранты и улучшайте свой бизнес. Не ждите лучшего времени, потому что мы не знаем, когда закончится война”, - отметил Хмельницкий.

Он также предоставил список фондов и организаций, предоставляющих гранты предпринимателям: в частности: еРобота (Дія), Украинский фонд стартапов совместно с Минцифрой, Министерство Финансов, благотворительный фонд “МХП-Громаді” и другие.

Напомним

Благотворительный фонд “МХП-Громаді” завершил нынешний конкурс бизнес-идей “Делай свое”, в рамках которого 62 победителя получили гранты на общую сумму 5 млн грн. 

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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