Підсумкове засідання уряду: озвучено досягнення МОЗ у боротьбі з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. З квітня 2020 року в Україні у десять разів збільшилася кількість ліжок, забезпечених киснем, а кількість тестувань методом ПЛР виросла з 200 тестів на добу до 55 тис. Про це заявив на підсумковому засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
Шмигаль відзначив, що “сьогодні підсумкове засідання уряду, а тому варто зафіксувати позитивні зрушення та трансформації в Україні у 2020 році”.
“Кількість ліжок на надання меддопомоги хворим на COVID-19 збільшилася з 12 тис. у квітні 2020 року до майже 65 тис. сьогодні. Ліжок з киснем у нас було 3,5 тис. в країні загалом, а сьогодні понад 45 тис. ліжок забезпечені киснем, тобто зростання більше ніж в 10 разів. Потужності лабораторних центрів МОЗ із тестуванням методом ПЛР на сьогодні становлять близько 55 тис. тестів на добу, а на початок пандемії становили 200 тестів на добу”, — прозвітував Шмигаль.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні понад 64 тис. ліжок виділені під лікування хворих на COVID-19, з них киснем забезпечено понад 41 тис. ліжок.
Додамо, що в Україні вже 1,03 млн випадків COVID-19, за добу - 4 385.