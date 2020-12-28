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Підсумкове засідання уряду: озвучено досягнення МОЗ у боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. З квітня 2020 року в Україні у десять разів збільшилася кількість ліжок, забезпечених киснем, а кількість тестувань методом ПЛР виросла з 200 тестів на добу до 55 тис. Про це заявив на підсумковому засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Підсумкове засідання уряду: озвучено досягнення МОЗ у боротьбі з коронавірусом

Шмигаль відзначив, що “сьогодні підсумкове засідання уряду, а тому варто зафіксувати позитивні зрушення та трансформації в Україні у 2020 році”.

“Кількість ліжок на надання меддопомоги хворим на COVID-19 збільшилася з 12 тис. у квітні 2020 року до майже 65 тис. сьогодні. Ліжок з киснем у нас було 3,5 тис. в країні загалом, а сьогодні понад 45 тис. ліжок забезпечені киснем, тобто зростання більше ніж в 10 разів. Потужності лабораторних центрів МОЗ із тестуванням методом ПЛР на сьогодні становлять близько 55 тис. тестів на добу, а на початок пандемії становили 200 тестів на добу”, — прозвітував Шмигаль.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні понад 64 тис. ліжок виділені під лікування хворих на COVID-19, з них киснем забезпечено понад 41 тис. ліжок.

Додамо, що в Україні вже 1,03 млн випадків COVID-19, за добу - 4 385.

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