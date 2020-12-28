Итоговое заседание правительства: озвучено достижения Минздрава в борьбе с коронавирусом

Шмыгаль отметил, что "сегодня итоговое заседание правительства, а поэтому стоит зафиксировать положительные сдвиги и трансформации в Украине в 2020 году".

"Количество коек на предоставление медпомощи больным COVID-19 увеличилась с 12 тыс. в апреле 2020 года до 65 тыс. сегодня. Коек с кислородом у нас было 3,5 тыс. в стране в целом, а сегодня более 45 тыс. коек обеспечены кислородом, то есть рост более чем в 10 раз. Мощности лабораторных центров Минздрава с тестированием методом ПЦР на сегодня составляют около 55 тыс. тестов в сутки, а на начало пандемии составили 200 тестов в сутки", - отчитался Шмыгаль.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине более 64 тыс. коек выделенные под лечения больных COVID-19, из них кислородом обеспечено более 41 тыс. коек.

Добавим, что в Украине уже 1,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 385.