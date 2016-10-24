Підсумки профілактичної акції з виявлення меланом: 3 із 24 пацієнтів необхідне лікування

“Всього було обстежено 24 людини, і було зроблено 56 дерматоскопічних знімків. Я проаналізував ці знімки: трьох осіб потрібно запросити на обстеження в клініку. П’ятьох осіб, які обстежувалися — їм потрібно звернутися за допомогою до дерматолога. Ми будемо із ними контактувати і радити їм це. І ще 15 чоловік, із тих, що були обстежені — їм потрібно динамічні спостереженні проводити, тобто робити такі дерматоскопічні знімки один раз на рік”, — розповів він.

Ю.Кравчук також додав, що всі пацієнти, які пройшли безкоштовне обстеження на меланому в рамках ІІ Українського форуму сьогодні вже отримають на свою електронну адрес повні результати діагностики.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, лікарі Клініки Спіженко закликали до ранньої діагностики утворень на шкірі.

“Є таке захворювання, як меланома — це злоякісна пухлина шкіри. Вона дуже агресивна, дає швидкий метастази і може уразити практично всі органи людського організму. Дуже тяжко її лікувати, практично не можливо”, — зазначив Ю. Кравчук, і наголосив на необхідності попередження меланом шляхом якраз ранньої діагностики утворень і родимок на шкірі.