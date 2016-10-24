Итоги профилактической акции по выявлению меланом: 3 из 24 пациентов необходимо лечение

"Всего были обследованы 24 человека, и было сделано 56 дерматоскопических снимков. Я проанализировал эти снимки: трех человек нужно пригласить на обследование в клинику. Пять человек, которые обследовались - им нужно обратиться за помощью к дерматологу. Мы будем с ними контактировать и советовать им это. И еще 15 человек, из тех, что были обследованы - им нужно динамические наблюдения проводить, то есть делать такие дерматоскопическое снимки один раз в год", - рассказал он.

Ю.Кравчук также добавил, что все пациенты, которые прошли бесплатное обследование на меланому в рамках II Украинского форума сегодня уже получат на свой электронный адрес полные результаты диагностики.

Напомним, как сообщал УНН, врачи Клиники Спиженко призвали к ранней диагностике образований на коже.

"Есть такое заболевание, как меланома - это злокачественная опухоль кожи. Она очень агрессивна, дает быстрые метастазы и может поразить практически все органы человеческого организма. Очень тяжело ее лечить, практически невозможно", - отметил Ю.Кравчук, и подчеркнул необходимость предупреждения меланом путем как раз ранней диагностики образований и родинок на коже.