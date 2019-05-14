Підсумки 28 туру УПЛ: "Десна" вийшла в лідери другої шістки змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Трьома матчами в рамках другої шістки завершився 28 тур Української Прем’єр-ліги з футболу, повідомляє УНН.
У стартовій грі зустрілися аутсайдери чемпіонату — “Арсенал” з Києва приймав футболістів “Чорноморця”. Футболісти обох команд подарували видовищну гру 693 уболівальникам, які зібралися на стадіоні “Динамо” ім. В.Лобановського.
Ісландський легіонер одеситів Вільхамссон відкрив рахунок на 10 хвилині ударом з пенальті. Дубль Вакуленка у другому таймі за “канонірів” та гол Семенова за гостей призвели до нічийного результату 2:2, який тримався до 88 хвилини. Саме тоді нападник киян Олександр Ковпак вивів господарів вперед. Проте “Арсенал” не втримав переможний результат та вдруге у грі пропустив з пенальті вже в додатковий час (гол Бабенка) — 3:3.
Натомість “Десна” завоювала мінімальну звитягу над “Олімпіком” — 2:1. За переможців голами відзначився Д.Фаворов і Філліпов, за донеччан Діейе.
В іншій зустрічі “Ворскла” та “Карпати” розписали мирову 1:1.
Відзначимо, що на вершині за Кубок престижу УПЛ опинилась “Десна” (38 очок), яка на три бали випереджає “Ворсклу”. Далі йде “Олімпік” (28), “Карпати” (26), “Арсенал” (25) і “Чорноморець” (22).