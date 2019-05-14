Итоги 28 тура УПЛ: "Десна" вышла в лидеры второй шестерки соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Тремя матчами в рамках второй шестерки завершился 28 тур Украинской Премьер-лиги по футболу, сообщает УНН.
В стартовой игре встретились аутсайдеры чемпионата — “Арсенал” из Киева принимал футболистов “Черноморца”. Футболисты обеих команд подарили зрелищную игру 693 болельщикам, собравшимся на стадионе “Динамо” им. Лобановского.
Исландский легионер одесситов Вильхамссон открыл счет на 10 минуте ударом с пенальти. Дубль Вакуленко во втором тайме за “канониров” и гол Семенова за гостей привели к ничейного результата 2:2, который держался до 88 минуты. Именно тогда нападающий киевлян Александр Ковпак вывел хозяев вперед. Однако “Арсенал” не удержал победный результат и во второй раз в игре пропустил с пенальти уже в дополнительное время (гол Бабенко) — 3:3.
Зато “Десна” завоевала минимальную победу над “Олимпиком” — 2:1. По победителей голами отметился Д.Фаворов и Филлипов, за дончан Диейе.
В другой встрече “Ворскла” и “Карпаты” расписали мировую 1:1.
Отметим, что на вершине за Кубок престижа УПЛ оказалась “Десна” (38 очков), на три балла опережает “Ворсклу”. Далее идет “Олимпик” (28), “Карпаты” (26), “Арсенал” (25) и “Черноморец” (22).