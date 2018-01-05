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Підстави для імпічменту президента Додона вже є - депутат парламенту Молдови

Київ • УНН

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КИШИНІВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. За порушення президентом Ігорем Додоном, в Конституції Молдови передбачена інша процедура - імпічмент. Про те, наскільки це ймовірно і, як часто Конституційний суд буде вдаватися до механізму тимчасового відсторонення глави держави від виконання його функції в інтерв'ю УНН розповів депутат Серджіу Сирбу.

Підстави для імпічменту президента Додона вже є - депутат парламенту Молдови

"Він (Ігор Додон - ред.) врозріз Конституції, врозріз (рішенням ред.) Конституційного суду відмовився вдруге призначити міністрів, він відмовився промульгувати закон (про протистояння іноземної пропаганди - ред.), хоча і Конституція, і рішення Конституційного суду його зобов'язують. За такі порушення, наша Конституція передбачає і початок процедури імпічменту президента. Тобто, всі підстави для імпічменту президента вже є", - сказав С.Сирбу.

Він також уточнив, що процедура імпічменту дуже складна, а впевненості в необхідній кількості голосів (2/3 членів парламенту - ред.) нема.

"Конституційний суд вирішує цей конфлікт (між президентом Ігорем Додоном і урядом - ред.) шляхом тимчасової передачі повноважень від президента до спікера (Адріану Канду - ред.)", - зазначив депутат.

Про те, які сценарії можуть розвиватися в політиці Молдови в результаті протистояння уряду і президентури в ексклюзивному інтерв'ю молдавського депутата Серджіу Сирбу, автора звернень до КС про тимчасові обмежень повноважень президента читайте завтра.

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови втретє відсторонив президента країни Ігоря Додона з посади.

Конституційний суд Молдови ухвалив, що І.Додон порушив Конституцію, коли відмовився підписати закон, що забороняє російську пропаганду. Суд зазначив, що у президента країни немає права "вето", і він зобов'язаний підписати закон, навіть якщо вважає, що він не відповідає конституційним нормам.

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