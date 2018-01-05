Основания для импичмента президента Додона уже есть - депутат парламенту Молдовы

"Он (Игорь Додон – ред.) вразрез Конституции, вразрез (решениям ред.) Конституционного суда отказался во второй раз назначить министров, он отказался промульгировать закон (о противостоянии иностранной пропаганде – ред.), хотя и Конституция, и решения Конституционного суда его обязывают. За такие нарушения, наша Конституция предусматривает и начало процедуры импичмента президента. То есть, все основания для импичмента президента уже есть", - сказал Сырбу.

Он также уточнил, что процедура импичмента - очень сложная, а уверенности в необходимом количестве голосов (2/3 членов парламента – ред.) нет.

"Конституционный суд разрешает этот конфликт (между президентом Игорем Додоном и правительством – ред.) путем временной передачи полномочий от президента к спикеру (Адриану Канду – ред.)", - отметил депутат.

О том, какие сценарии могут развиваться в политике Молдовы в результате противостояния правительства и президентуры в эксклюзивном интервью молдавского депутата Серджиу Сырбу, автора обращений в КС о временных ограничений полномочий президента читайте завтра.

Напомним, Конституционный суд Молдовы третий раз отстранил президента страны Игоря Додона от должности.

Конституционный суд Молдовы постановил, что И.Додон нарушил Конституцию, когда отказался подписать закон, запрещающий российскую пропаганду. Суд отметил, что у президента страны нет права "вето", и он обязан подписать закон, даже если считает, что он не соответствует конституционным нормам.