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Підрядник на Кіровоградщині привласнив бюджетні кошти, виділені на ремонт сільської школи

Підрядник на Кіровоградщині привласнив бюджетні кошти, виділені на ремонт сільської школи

Київ • УНН

 • 8939 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Підряднику, який привласнив 410 тис. грн бюджетних коштів, призначених для ремонту сільської школи, оголошено про підозру за ч.2 ст.364-1 (зловживання повноваженнями) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.

Згідно з інформацією, йдеться про зловживання при виконанні робіт по капітальному ремонту загальноосвітньої школи с.Криничуватка, Устинівського району, вартість яких становить понад 1,1 млн грн.

Зібрані під час слідства докази та висновки експертиз підтвердили, що директор підрядної фірми вніс до актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2 роботи, які не виконував. Вказані дії коштували бюджету 410 тис. грн. Кошти підозрюваний привласнив та використав на власні потреби.

Досудове розслідування, що здійснюється слідчими поліції за процесуального керівництва прокуратури, наразі триває.

Факт зловживань з боку підрядної фірми при виконанні ремонтних робіт вищевказаної школи було викрито у грудні 2015 року. У кримінальному провадженні проведено низку експертиз та зібрано достатню кількість доказів для повідомлення особі про підозру.

Нагадаємо, 1 лютого військова прокуратура Запорізького гарнізону розслідує привласнення 1,4 млн грн бюджетних коштів, призначених для ремонту обласного військового комісаріату.

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