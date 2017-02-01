Подрядчик в Кировоградской области присвоил бюджетные средства, выделенные на ремонт сельской школы

Согласно информации, речь идет о злоупотреблениях при выполнении работ по капитальному ремонту общеобразовательной школы с.Криничуватка, Устиновского района, стоимость которых составляет более 1,1 млн грн.

Собранные в ходе следствия доказательства и выводы экспертиз подтвердили, что директор подрядной фирмы внес в акты приема выполненных работ по форме КБ-2 работы, не выполнял. Указанные действия обошлись бюджету в 410 тыс. грн. Средства подозреваемый присвоил и использовал на собственные нужды.

Досудебное расследование, которое осуществляется следователями полиции по процессуальному руководству прокуратуры, сейчас продолжается.

Факт злоупотреблений со стороны подрядной фирмы при выполнении ремонтных работ вышеуказанной школы был уличен в декабре 2015 года. В уголовном производстве проведен ряд экспертиз и собрано достаточное количество доказательств для сообщения лицу о подозрении.

Напомним, 1 февраля военная прокуратура Запорожского гарнизона расследует присвоение 1,4 млн грн бюджетных средств, предназначенных для ремонта областного военного комиссариата.