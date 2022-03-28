Підрозділи азербайджанської армії заявили про фейкову інформацію від МЗС росії проти конфлікту Азербайджану та Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В Міноборони рф повідомили про відхід підрозділів азербайджанської армії з так званого "Нагірного Карабаху", проте МЗС Азербайджану заперечило це. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС країни.
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"Міністерство оборони Азербайджанської Республіки з жалем зазначає, що моменти, відображені у заяві Міністерства оборони Російської Федерації від 27 березня 2022 року, не відповідають дійсності.
Інформація про відступ підрозділів Азербайджанської ррмії із цих позицій не відображає дійсності. Наша армія повністю контролює оперативну обстановку", - йдеться у заяві.
Деталі
Також не відповідає дійсності інформація у заяві Міністерства оборони рф про нібито порушення режиму припинення вогню з боку Азербайджану та випадків поранення серед азербайджанських військовослужбовців не зафіксовано.
Також в МЗС додали, що на території Азербайджану немає адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах".
"Використання висловлювання "Нагірний Карабах" у заявах Міністерства оборони Росії від 26 та 27 березня є неповагою до територіальної цілісності Азербайджанської Республіки, визнаної та прийнятої міжнародною спільнотою, зокрема російською федерацією", - заявили в МЗС країни.
Сторона росії своєю заявою також демонструє неповагу до зазначеної декларації, підписаної путіним.
Контекст
Нагадаємо, 26 березня російське Міноборони повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли в зону відповідальності російського "миротворчого" контингенту на території Нагірного Карабаху, виставили спостережний пост і відкривали вогонь в районі села Фаррух.
У Карабаху було запроваджено воєнний стан.