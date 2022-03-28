Подразделения азербайджанской армии заявили о фейковой информации от МИД России против конфликта Азербайджана и Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Минобороны рф сообщили об уходе подразделений азербайджанской армии из так называемого "Нагорного Карабаха", однако МИД Азербайджана опровергло это. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД страны.
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"Министерство обороны Азербайджанской Республики с сожалением отмечает, что моменты, отраженные в заявлении Министерства обороны российской федерации от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности.
Информация об отступлении подразделений Азербайджанской ррмии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку", - говорится в заявлении.
Детали
Также не соответствует действительности информация в заявлении Министерства обороны рф о якобы нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано.
Также в МИД добавили, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".
"Использование выражения "Нагорный Карабах" в заявлениях Министерства обороны россии от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в частности российской федерацией", - заявили в МИД страны.
Сторона россии своим заявлением также демонстрирует неуважение к указанной декларации, подписанной путиным.
Контекст
Напомним, 26 марта российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского "миротворческого" контингента на территории Нагорного Карабаха, выставили наблюдательный пост и открывали огонь в районе села Фаррух.
В Карабахе было введено военное положение.