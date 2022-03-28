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Подразделения азербайджанской армии заявили о фейковой информации от МИД России против конфликта Азербайджана и Армении

Киев • УНН

 • 125194 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Минобороны рф сообщили об уходе подразделений азербайджанской армии из так называемого "Нагорного Карабаха", однако МИД Азербайджана опровергло это. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД страны.

Подразделения азербайджанской армии заявили о фейковой информации от МИД России против конфликта Азербайджана и Армении

Цитата

"Министерство обороны Азербайджанской Республики с сожалением отмечает, что моменты, отраженные в заявлении Министерства обороны российской федерации от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности.

Информация об отступлении подразделений Азербайджанской ррмии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку", - говорится в заявлении.

Детали

Также не соответствует действительности информация в заявлении Министерства обороны рф о якобы нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано.

Также в МИД добавили, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

"Использование выражения "Нагорный Карабах" в заявлениях Министерства обороны россии от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в частности российской федерацией", - заявили в МИД страны.

Сторона россии своим заявлением также демонстрирует неуважение к указанной декларации, подписанной путиным.

Контекст

Напомним, 26 марта российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского "миротворческого" контингента на территории Нагорного Карабаха, выставили наблюдательный пост и открывали огонь в районе села Фаррух.

В Карабахе было введено военное положение.

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