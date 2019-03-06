Підрозділ виробника джинсів Diesel в США оголосив про банкрутство
Київ • УНН
КИЇВ. 6 беерзня. УНН. Американський підрозділ італійського виробника одягу і аксесуарів з деніму Diesel подав до суду штату Делавер заяву про захист від кредиторів згідно 11-й главі Кодексу США про банкрутство. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
У заяві Diesel USA йдеться, що приводом для подачі стали падіння щорічних продажів на 53%, збитки, що зростають, дорога оренда і кілька випадків кібершахрайства, які протягом трьох років обійшлися компанії в 1,2 млн доларів.
Компанія підкреслює, що Diesel USA не збирається припиняти діяльність. За трирічним планом, компанія планує зосередитися на більш прибуткових магазинах, розширити лінійку пропонованих товарів і співпрацювати з лідерами думки в соцмережах для залучення нових клієнтів.
Diesel USA оцінила активи на суму до 100 млн доларів, а борг — в 50 млн. Американський підрозділ має 28 роздрібних магазинів і 380 співробітників, відзначає Bloomberg.
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