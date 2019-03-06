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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116341 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118985 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119484 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149727 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116567 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141087 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145101 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130460 просмотра

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Подразделение производителя джинсов Diesel в США объявило о банкротстве

Подразделение производителя джинсов Diesel в США объявило о банкротстве

Киев  •  УНН

 • 15714 просмотра

КИЕВ. 6 беерзня. УНН. Американское подразделение итальянского производителя одежды и аксессуаров из денима Diesel подало в суд штата Делавэр заявление о защите от кредиторов согласно 11-й главе Кодекса США о банкротстве. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

В заявлении Diesel USA говорится, что поводом для подачи стали падение ежегодных продаж на 53%, растущие убытки, дорогостоящая аренда и несколько случаев кибермошенничества, которые в течение трех лет обошлись компании в 1,2 млн долларов.

Компания подчеркивает, что Diesel USA не собирается прекращать деятельность. Согласно трехлетнему плану, компания планирует сосредоточиться на более прибыльных магазинах, расширить линейку предлагаемых товаров и сотрудничать с лидерами мнения в соцсетях для привлечения новых клиентов.

Diesel USA оценила активы на сумму до 100 млн долларов, а долг — в 50 млн. Американское подразделение имеет 28 розничных магазинов и 380 сотрудников, отмечает Bloomberg.

Как сообщал УНН, IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду.

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