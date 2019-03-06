Подразделение производителя джинсов Diesel в США объявило о банкротстве

В заявлении Diesel USA говорится, что поводом для подачи стали падение ежегодных продаж на 53%, растущие убытки, дорогостоящая аренда и несколько случаев кибермошенничества, которые в течение трех лет обошлись компании в 1,2 млн долларов.

Компания подчеркивает, что Diesel USA не собирается прекращать деятельность. Согласно трехлетнему плану, компания планирует сосредоточиться на более прибыльных магазинах, расширить линейку предлагаемых товаров и сотрудничать с лидерами мнения в соцсетях для привлечения новых клиентов.

Diesel USA оценила активы на сумму до 100 млн долларов, а долг — в 50 млн. Американское подразделение имеет 28 розничных магазинов и 380 сотрудников, отмечает Bloomberg.

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