Підробляли сертифікати на автівки з ЄС та США: у Києві викрили шахраїв

“... повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактами виготовлення та розповсюдження підроблених сертифікатів відповідності транспортних засобів, завезених в Україну з країн Євросоюзу та США, а також заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, організували злочинну групу двоє киян.

“Згідно з розробленою схемою, учасники злочинної групи виготовляли підроблені сертифікати відповідності транспортних засобів, завезених в Україну з країн Євросоюзу та США (автомобілів, мопедів, мотоциклів), які в подальшому під виглядом оригінальних сертифікатів ТОВ “КСЦ-КОНКОРД” та ТОВ “Центр Авто” реалізовувались громадянам України з метою заволодіння грошовими коштами останніх. Вартість одного “сертифікату” складала близько 4500 гривень", - повідомили у прокуратурі.

На сьогодні, як вказано, потерпілими визнано 11 громадян. Разом з тим, під час обшуків у фігурантів вилучили техніку та чорнові записи з анкетними даними понад 150 осіб, а також номерами бланків та раніше виданих їм сертифікатів. У межах слідства встановлюються коло потерпілих та сума завданих збитків, додали у прокуратурі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині шахраї продавали неіснуючі авто через інтернет.