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Подделывали сертификаты на автомобили из ЕС и США: в Киеве разоблачили мошенников

Киев  •  УНН

 • 17158 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В столице разоблачили организованную преступления группу, участники которой подделывали сертификаты соответствия на импортированные из ЕС и США транспортные средства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"... сообщено о подозрении четырем участникам организованной преступной группы по фактам изготовления и распространения поддельных сертификатов соответствия транспортных средств, ввезенных в Украину из стран Евросоюза и США, а также завладении мошенническим путем средствами граждан (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст . 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, организовали преступную группу двое киевлян.

"Согласно разработанной схеме, участники преступной группы изготавливали поддельные сертификаты соответствия транспортных средств, ввезенных в Украину из стран Евросоюза и США (автомобилей, мопедов, мотоциклов), которые в дальнейшем под видом оригинальных сертификатов ООО "КСЦ-Конкорд "и ООО "Центр Авто" реализовывались гражданам Украины с целью завладения денежными средствами последних. Стоимость одного "сертификата" составляла около 4500 гривен", - сообщили в прокуратуре.

На сегодня, как указано, потерпевшими признаны 11 граждан. Вместе с тем, во время обысков у фигурантов изъяли технику и черновые записи с анкетными данными более 150 человек, а также номерами бланков и ранее выданных им сертификатов. В рамках следствия устанавливаются круг потерпевших и сумма нанесенного ущерба, добавили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Днепропетровской области мошенники продавали несуществующие авто через интернет.

Украинские Национальные Новости

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