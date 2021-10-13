Підробка ПЛР-тестів для туристів: харківські ділки щомісяця "заробляли" по пів мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19 для туристів виявили на Харківщині. Щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон, у тому числі міжнародного зразка, і заробляли по пів мільйона гривень у місяць, повідомляє УНН з посиланням на дані СБУ та Офісу Генпрокурора.
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Як встановили співробітники СБУ, організували оборудку двоє працівників туристичного агентства у змові з приватною медичною лабораторією. "Під час продажу закордонних турів зловмисники пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19", - повідомили у спецслужбі.
Клієнти перераховували гроші на картку працівників турагентства та відправляли фото закордонного паспорту, додали в Офісі Генпрокурора.
Після повної передоплати, за даними СБУ, ділки пересилали дані клієнтів до медлабораторії, де виписували фальсифіковані ПЛР-тести. Незаконна схема дозволяла вносити недостовірну інформацію у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у додаток “Вдома”.
За оперативною інформацією, щомісяця нелегальний бізнес приносив учасникам оборудки “прибуток” ‒ понад 500 тис. грн.
Під час проведених обшуків у медлабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, електронні носії інформації, чорнові записи із доказами протиправної діяльності.
Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної схеми.
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Додамо
В Україні підготували зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення, у тому числі COVID-сертифікатів.
Штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років буде передбачено для тих, хто свідомо використовує підроблені документи.
Штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки пропонується передбачити для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення. Штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років пропонується запровадити за підроблення таких документів із метою розповсюдження.