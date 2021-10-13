Подделка ПЦР-тестов для туристов: харьковские делки ежемесячно "зарабатывали" по полмиллиона

КИЕВ. 13 октября. УНН. Очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19 для туристов обнаружили в Харьковской области. Ежемесячно делки изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца, и зарабатывали по полмиллиона гривен в месяц, сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ и Офиса Генпрокурора.