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Подделка ПЦР-тестов для туристов: харьковские делки ежемесячно "зарабатывали" по полмиллиона

Подделка ПЦР-тестов для туристов: харьковские делки ежемесячно "зарабатывали" по полмиллиона

Киев  •  УНН

 • 17552 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19 для туристов обнаружили в Харьковской области. Ежемесячно делки изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца, и зарабатывали по полмиллиона гривен в месяц, сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ и Офиса Генпрокурора.

Детали

Как установили сотрудники СБУ, организовали схему двое работников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией. "При продаже зарубежных туров злоумышленники предлагали своим клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19", - сообщили в спецслужбе.

Клиенты перечисляли деньги на карточку работников турагентства и отправляли фото загранпаспорта, добавили в Офисе Генпрокурора.

После полной предоплаты, по данным СБУ, делки пересылали данные клиентов в медлабораторию, где выписывали фальшивые ПЦР-тесты. Незаконная схема позволяла вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЭСЗ, данные из которой попадали в приложение "Вдома".

По оперативной информации, ежемесячно нелегальный бизнес приносил участникам схемы "прибыль" - более 500 тыс. грн.

В ходе проведенных обысков в медлаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, электронные носители информации, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам преступной схемы.

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Добавим

В Украине подготовили изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.

Штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет будет предусмотрено для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Штраф в 68 тысяч грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года предлагается предусмотреть для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках. Штраф в 170 тысяч или лишение свободы до 3 лет предлагатся ввести за подделку таких документов с целью распространения.

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