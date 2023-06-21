Підрив окупантами "Кримського титану" торкнеться не лише України – Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Наслідки від підриву окупантами підприємства з виробництва титанової продукції "Кримський титан" торкнуться не лише України – зона ураження може розповсюдитися і на Туреччину, Румунію та Молдову. Про це під час брифінгу повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає УНН.
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"Те, що пов’язане з заводом "Титан", матиме міждержавний характер. Тому що, за оцінками фахівців, зона ураження може дістатися й інших країн, зокрема Туреччини, Румунії Молдови, і це має непокоїти керівництво цих країн, і посилити міжнародний тиск", – вважає Гуменюк.
Однак, першими хто постраждає, у випадку, якщо станеться катастрофа, будуть російські військові.
Доповнення
Що ж до ситуації довкола підприємства, то Гуменюк повідомила, що наразі не спостерігається евакуації населення, але люди все ж їдуть з прилеглих територій самостійно – є випадки групових виїздів.
"Сподіваємось на все ж таки міжнародну спільноту, яка зможе переконати і вплинути на військово-політичне керівництво країни і розуміння, в тому числі, що найпершими і найбільшими ураженими будуть саме власні підрозділи країни-окупантки, тому що вони знаходяться найближче", – висловила сподівання Гуменюк.
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