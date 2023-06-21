Подрыв оккупантами "Крымского титана" коснется не только Украины - Гуменюк

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"То, что связано с заводом "Титан", будет иметь межгосударственный характер. Потому что, по оценкам специалистов, зона поражения может добраться и до других стран, в частности Турции, Румынии Молдовы, и это должно беспокоить руководство этих стран, и усилить международное давление", – считает Гуменюк.

Однако, первыми кто пострадает, в случае, если произойдет катастрофа, будут российские военные.

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Что касается ситуации вокруг предприятия, то Гуменюк сообщила, что пока не наблюдается эвакуации населения, но люди все же уезжают с прилегающих территорий самостоятельно – есть случаи групповых выездов.

"Надеемся на все же международное сообщество, которое сможет убедить и повлиять на военно-политическое руководство страны и понимание, в том числе, что первыми и самыми пораженными будут именно собственные подразделения страны-оккупанта, потому что они находятся ближе всего", – выразила надежду Гуменюк.

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