Підрив Каховської ГЕС: Середній рівень води на Херсонщині знизився до 1,10 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Станом на 21:00 17 червня середній рівень підтоплень у Херсонській області становить 1, 10 метрів. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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На правобережжі затопленими залишаються 6 населених пунктів, серед яких Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка.
Підтоплено 1274 будинки.
Вода відступила від Калинівського, Садового, Микільського, Новотягинки та Федорівки.
Доповнення
Триває ліквідація наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Протягом суботи було виявлено 4 вибухонебезпечні предмети. Рятувальники відкачали понад 24 тис. тонн з 82 будинків Херсонщини.
У Херсоні енергетики запустили трансформаторну станцію: понад 200 абонентів тепер зі світлом.
Проте проблеми з енергопостачання є у Микільському та частково у Корабельному районі Херсону. До третини споживачів було відновлено подачу блакитного палива.
Нагадаємо
Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на півдні України 16 людей загинуло.