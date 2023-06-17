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Подрыв Каховской ГЭС: Средний уровень воды на Херсонщине снизился до 1,10 метров

Киев • УНН

 • 1655563 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. По состоянию на 21:00 17 июня средний уровень подтоплений в Херсонской области составляет 1, 10 метров. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: Средний уровень воды на Херсонщине снизился до 1,10 метров

Детали 

На правобережье затопленными остаются 6 населенных пунктов, среди которых Херсон, Белозерка, Днепровское, Новогредневое, Благодатовка. 

Подтоплено 1274 дома.

Вода отступила от Калиновского, Садового, Никольского, Новотягинки и Федоровки.

Дополнение 

Продолжается ликвидация последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. В течение субботы было обнаружено 4 взрывоопасных предмета. Спасатели откачали более 24 тыс. тонн из 82 домов Херсонщины. 

В Херсоне энергетики запустили трансформаторную станцию: более 200 абонентов теперь со светом. 

Однако проблемы с энергоснабжением есть в Никольском и частично в Корабельном районе Херсона. К трети потребителей была восстановлена подача голубого топлива. 

Напомним 

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на юге Украины 16 человек погибло.

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