Подрыв Каховской ГЭС: Средний уровень воды на Херсонщине снизился до 1,10 метров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. По состоянию на 21:00 17 июня средний уровень подтоплений в Херсонской области составляет 1, 10 метров. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
На правобережье затопленными остаются 6 населенных пунктов, среди которых Херсон, Белозерка, Днепровское, Новогредневое, Благодатовка.
Подтоплено 1274 дома.
Вода отступила от Калиновского, Садового, Никольского, Новотягинки и Федоровки.
Дополнение
Продолжается ликвидация последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. В течение субботы было обнаружено 4 взрывоопасных предмета. Спасатели откачали более 24 тыс. тонн из 82 домов Херсонщины.
В Херсоне энергетики запустили трансформаторную станцию: более 200 абонентов теперь со светом.
Однако проблемы с энергоснабжением есть в Никольском и частично в Корабельном районе Херсона. К трети потребителей была восстановлена подача голубого топлива.
Напомним
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на юге Украины 16 человек погибло.