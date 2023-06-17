Подрыв Каховской ГЭС: Средний уровень воды на Херсонщине снизился до 1,10 метров

Детали

На правобережье затопленными остаются 6 населенных пунктов, среди которых Херсон, Белозерка, Днепровское, Новогредневое, Благодатовка.

Подтоплено 1274 дома.

Вода отступила от Калиновского, Садового, Никольского, Новотягинки и Федоровки.

Дополнение

Продолжается ликвидация последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. В течение субботы было обнаружено 4 взрывоопасных предмета. Спасатели откачали более 24 тыс. тонн из 82 домов Херсонщины.

В Херсоне энергетики запустили трансформаторную станцию: более 200 абонентов теперь со светом.

Однако проблемы с энергоснабжением есть в Никольском и частично в Корабельном районе Херсона. К трети потребителей была восстановлена подача голубого топлива.

Напомним

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на юге Украины 16 человек погибло.