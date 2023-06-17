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Ліквідація підриву росіянами Каховської ГЕС триває: відомо про 16 загиблих

Київ • УНН

 • 1074183 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на півдні України залишаються підтопленими 1300 будинків, 16 людей загинуло. Наслідки катастрофи продовжуються ліквідувати, повідомляє МВС України, пише УНН.

Ліквідація підриву росіянами Каховської ГЕС триває: відомо про 16 загиблих

Деталі 

Підтопленими залишаються 1300 будинків:1274 – на території Херсонської та 26 – Миколаївської областей. 

Усього з цих територій евакуйовано 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб. 

Загинуло 16 осіб: 14 - на Херсонщині та двоє - на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 особа. 

Поліція прийняла понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна. Перевірили 13,5 тисяч квартир та будинків. 

Ворог продовжує обстрілювати Херсон, але це не зупиняє ліквідаційні роботи. Всі служби працюють попри російські терористичні атаки. 

Нагадаємо 

Рівень води у Херсонській області після руйнування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС продовжує знижуватися, і станом на ранок суботи становив 1,32 метра.

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