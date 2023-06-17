Ликвидация подрыва россиянами Каховской ГЭС продолжается: 16 человек погибло
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на юге Украины остаются подтопленными 1300 домов, 16 человек погибло. Последствия катастрофы продолжают ликвидировать, сообщает МВД Украины, пишет УНН.
Детали
Подтопленными остаются 1300 домов: 1274 – на территории Херсонской и 26 – Николаевской областей.
Всего с этих территорий эвакуировано 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.
Погибло 16 человек: 14 - на Херсонщине и двое - на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек.
Полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества. Проверили 13,5 тысяч квартир и домов.
Враг продолжает обстреливать Херсон, но это не останавливает ликвидационные работы. Все службы работают несмотря на российские террористические атаки.
Напомним
Уровень воды в Херсонской области после разрушения российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС продолжает снижаться, и по состоянию на утро субботы составил 1,32 метра.