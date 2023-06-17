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Ликвидация подрыва россиянами Каховской ГЭС продолжается: 16 человек погибло

Киев • УНН

 • 1074183 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на юге Украины остаются подтопленными 1300 домов, 16 человек погибло. Последствия катастрофы продолжают ликвидировать, сообщает МВД Украины, пишет УНН.

Ликвидация подрыва россиянами Каховской ГЭС продолжается: 16 человек погибло

Детали 

Подтопленными остаются 1300 домов: 1274 – на территории Херсонской и 26 – Николаевской областей. 

Всего с этих территорий эвакуировано 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц. 

Погибло 16 человек: 14 - на Херсонщине и двое - на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек. 

Полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества. Проверили 13,5 тысяч квартир и домов. 

Враг продолжает обстреливать Херсон, но это не останавливает ликвидационные работы. Все службы работают несмотря на российские террористические атаки. 

Напомним 

Уровень воды в Херсонской области после разрушения российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС продолжает снижаться, и по состоянию на утро субботы составил 1,32 метра.

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