Підраховано суму збитків через незаконний видобуток бурштину на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Через незаконний видобуток бурштину у Житомирській області державі завдано збитків на понад 900 тис. грн. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Державній екологічній інспекції України.
"…у Житомирській області загальна площа порушених земель лісогосподарського призначення становить 374,75 га, (земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні державних підприємств "Білокоровицьке лісове господарство", "Олевське лісове господарство", "Словичанське лісове господарство" та "Лугинське спеціалізоване лісове господарство"). Загальна сума збитків, завданих державі, становить 951 тис. 800 грн", - йдеться у відповіді.
Повідомляється, що Державною екологічною інспекцією Поліського округу (раніше Державною екологічною інспекцією у Житомирській області) за результатами проведених заходів щодо недопущення незаконного видобутку бурштину до адмінвідповідальності притягнуто 146 осіб на загальну суму штрафів 22 тис. 610 грн. Нараховані збитки завдані державі на загальну суму 169 тис. 358 грн, які стягнуті в повному обсязі.
Нагадаємо, в Україні через незаконний видобуток бурштину пошкоджено понад 6 тис. га землі.