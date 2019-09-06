Подсчитана сумма убытков из-за незаконной добычи янтаря в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Из-за добычи янтаря в Житомирской области государству нанесен ущерб на более 900 тыс. грн. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в Государственной экологической инспекции Украины.
"...в Житомирской области общая площадь нарушенных земель лесного фонда составляет 374,75 га, (земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании государственных предприятий "Белокоровицкое лесное хозяйство", "Олевское лесное хозяйство", "Словичанское лесное хозяйство" и "Лугинское специализированное лесное хозяйство"). Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 951 тыс. 800 грн", - говорится в ответе.
Сообщается, что Государственной экологической инспекцией Полесского округа (ранее Государственной экологической инспекцией в Житомирской области) по результатам проведенных мероприятий по недопущению незаконной добычи янтаря к административной ответственности привлечено 146 человек на общую сумму штрафов 22 тыс. 610 грн. Начисленные убытки нанесены государству на общую сумму 169 тыс. 358 грн, которые взысканы в полном объеме.
Напомним, в Украине из-за незаконной добычи янтаря повреждено более 6 тыс. га земли.