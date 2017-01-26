Підприємцю, який намагався вивезти 11 вагонів лісу, оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Закарппатті оголошено про підозу підприємцю, який намагався вивезти за кордон за підробленими документами 570 кубометрів деревини. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Закарпатської області.
Так, у квітні 2016 р. закарпатська поліція виявила й затримала на залізничній станції Чопа 22 вагони з деревиною різних порід. Цю деревину намагались експортувати в країни Західної Європи, зокрема до Угорщини та Чехії.
Окрім того, в липні чопські митники затримали ще 28 вагонів з аналогічною деревиною. Поліція розпочала за цими фактами кримінальні провадження.
У ході досудового розслідування з’ясувалося, що ці 50 вагонів з деревиною різних порід загальною масою 2300 кубометрів намагались експортувати за кордон 18 експортерів (10 з Львівської області і 8 — з Закарпаття). При цьому всі вони відправляли деревину через одне й те ж приватне товариство з м.Ужгорода.
У ході перевірки документації на вантаж слідчі з’ясували невідповідність документів. Зокрема, у них було вказано, що експортуються паливні дрова довжиною 1 метр. Насправді ж частина “дров” мала довжину 2-3 метри. Кожен такий стовбур можна порізати на дошки, бруси та інші будматеріали, вартість яких на Заході зовсім інша, ніж паливних дров.
Так, один із експортерів, фізична особа-підприємець з Мукачівського району, намагався вивезти за кордон за фіктивним сертифікатом про походження 11 вагонів деревини загальною масою 570 кубометрів. Підприємцю оголошено підозру за ч.4 ст.358 (Використання підроблених документів) КК України. Досудове розслідування у справі вже завершено, остаточне рішення — за судом.
Розслідування решти епізодів кримінального провадження триває. Усі 50 вагонів з лісоматеріалами затримані й перебувають на відповідальному зберіганні до завершення розслідування й рішення суду.