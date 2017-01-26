Предпринимателю, который пытался вывезти 11 вагонов леса, объявили о подозрении

Так, в апреле 2016 года закарпатская милиция обнаружила и задержала на железнодорожной станции Чоп 22 вагона с древесиной различных пород. Эту древесину пытались экспортировать в страны Западной Европы, в частности в Венгрию и Чехию.

Кроме того, в июле чопские таможенники задержали еще 28 вагонов с аналогичной древесиной. Полиция начала по этим фактам уголовные производства.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что эти 50 вагонов с древесиной различных пород общей массой 2300 кубометров пытались экспортировать за границу 18 экспортеров (10 из Львовской области и 8 - из Закарпатья). При этом все они отправляли древесину через одно и то же частное общество с Ужгорода.

В ходе проверки документации на груз следователи выяснили несоответствие документов. В частности, в них было указано, что экспортируются топливные дрова длиной 1 метр. На самом деле часть "дров" имела длину 2-3 метра. Каждый такой ствол можно порезать на доски, брусья и другие стройматериалы, стоимость которых на Западе совсем другая, чем топливных дров.

Так, один из экспортеров, физическое лицо-предприниматель из Мукачевского района, пытался вывезти за границу по фиктивным сертификатом о происхождении 11 вагонов древесины общей массой 570 кубометров. Предпринимателю объявлено подозрение по ч.4 ст.358 (Использование поддельных документов) УК Украины. Досудебное расследование по делу уже завершено, окончательное решение - за судом.

Расследование остальных эпизодов уголовного производства продолжается. Все 50 вагонов с лесоматериалами задержаны и находятся на ответственном хранении до завершения расследования и решения суда.