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Підприємство, яке мало утилізовувати небезпечні відходи метро, позбавили ліцензії

Підприємство, яке мало утилізовувати небезпечні відходи метро, позбавили ліцензії

Київ • УНН

 • 21142 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністерство природи скасувало ліцензію підприємства “НВП Новінтех”, яке мало утилізувати небезпечні відходи столичного метро. Де можуть опинитися токсичні речовини, в коментарі УНН розповів голова Асоціації утилізаторів небезпечних відходів Кирило Косоуров.

Нагадаємо, мова йде про скандальний тендер, де переможцем було визначено компанію-посередника, а не самого утилізатора небезпечних відходів.

К.Косоуров зазначив, що анулювання ліцензії не звільняє “Новінтех” від виконання обов’язків, за які він отримав бюджетні кошти.

“Якщо Мінприроди позбавляє утилізатора небезпечних відходів ліцензії, але кошти за утилізацію їм вже сплатили, то вони мають всі свої запаси небезпечних відходів, за утилізацію яких їм уже заплачено, передати на утилізацію.

З урахуванням того, що „Новінтех“ є посередником, то він мав би передати відходи якщо не відразу на утилізацію, то принаймні при накопичення певної партії. Взагалі вони мають це зробити протягом календарного року”, — сказав експерт.

Оскільки мова йде про посередника, а в його документах вказані утилізатори ТОВ “Альфа Екологія” та ТОВ “Утільвторпром”, то ці компанії ймовірно і будуть займатися утилізацією токсичних відходів столичного метро, зазначив він. При цьому додав, що такого хаосу не було б, якби в столичному метро визначили переможцем тендеру реального утилізатора, а не ланцюг з посередників.

“Це класичний приклад того, як відходи “ходять” між субпідрядниками і кінцеву їхню долю важко спрогнозувати. Саме тому ми не бачимо сенсу у створенні системи виключно збирачів. Посередників, які не мають такого рівня витрат, як кінцеві утилізатори, але з іншого боку вони залучають кошти у свою компанію, демпінгуючи на ринку. Тобто ці посередники зачасту надають ціни, зазвичай нижчі, ніж в утилізаторів. І оця інститутція посередництва - це одна з причин того, що “небезпечні відходи утилізують на папері”, — наголосив К.Косоуров.

Як повідомляв УНН, за фактом проведення сумнівного тендеру столична поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в самому метро і КМДА переконані, що їхні небезпечні відходи утилізовуватиме “Микитртуть”, розташоване у Горлівці на окупованій території.

Українські Національні Новини

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