Предприятие, которое должно утилизировать опасные отходы метро, ​​лишили лицензии

Напомним, речь идет о скандальном тендере, где победителем была определена компания-посредник, а не сам утилизатор опасных отходов.

К.Косоуров отметил, что аннулирование лицензии не освобождает "Новинтех" от выполнения обязанностей, за которые он получил бюджетные средства.

"Если Минприроды лишает утилизатора опасных отходов лицензии, но деньги за утилизацию им уже заплатили, то они все свои запасы опасных отходов, за утилизацию которых им уже заплачено, должны передать на утилизацию.

С учетом того, что "Новинтех" является посредником, то он должен передать отходы если не сразу на утилизацию, то по крайней мере при накопления определенной партии. Вообще они должны это сделать в течение календарного года", - сказал эксперт.

Поскольку речь идет о посреднике, а в его документах указаны утилизаторы ООО "Альфа Экология" и ООО "Утильвторпром", то эти компании вероятно и будут заниматься утилизацией токсичных отходов столичного метро, ​​отметил он. При этом добавил, что такого хаоса не было бы, если бы в столичном метро определили победителем тендера реального утилизатора, а не цепь из посредников.

"Это классический пример того, как отходы "ходят" между субподрядчиками и конечную их судьбу трудно спрогнозировать. Именно поэтому мы не видим смысла в создании системы исключительно сборщиков. Посредников, не имеющих такого уровня расходов, как конечные утилизаторы, но с другой стороны они привлекают средства в свою компанию, демпингуя на рынке. То есть эти посредники зачастую оказывают цены, обычно ниже, чем у утилизаторов. И эта институция посредничества - одна из причин того, что "опасные отходы утилизируют на бумаге", - отметил К.Косоуров.

Как сообщал УНН, по факту проведения сомнительного тендера столичная полиция открыла уголовное производство.

Напомним, что в самом метро и КГГА убеждены, что их опасные отходы будет утилизировать "Микитртуть", расположенное в Горловке на оккупированной территории.