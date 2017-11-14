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Підприємство, яке фігурує в скандальному тендері столичного метро, позбавили ліцензії

Підприємство, яке фігурує в скандальному тендері столичного метро, позбавили ліцензії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністерство екології і природних ресурсів позбавило ліцензії ТОВ "НВП "Новінтех", яке фігурує в скандальному тендері столичного метро, передає УНН з посиланням на дані відповідного наказу Мінприроди від 30 жовтня цього року.

“На підставі пункту 8 частини другої статті 16 Закону анулювати ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами: ТОВ „НВП „Новінтех“ ліцензія від 31 травня 2011 (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження небезпечних відходів ), згідно Акту про відмову ТОВ „НВП“ Новінтех“ у проведенні позапланової перевірки додержання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з небезпечними відходами від 25 жовтня 2017 року № 32/17 0 1”, — йдеться у наказі Мінприроди.

Нагадаємо, у червні цього року ТОВ “НВП “Новінтех” стало переможцем тендеру КП “Київський метрополітен” на утилізацію небезпечних відходів.

Згідно з тендерною документацією, переможець тендеру мав би, зокрема, утилізувати ртутьвмісні лампи столичного метро. Проте виявилось, що компанія “Новінтех” не має ліцензії на утилізацію ртутьвмісних елементів. Вона може лише їх збирати, зберігати та перевозити.

Отже, для виконання послуги цій компанії треба залучати субпідрядника. У документах “Новінтех” субпідрядником значиться компанія “Микитртуть”, що знаходиться в Горлівці Донецької області, на окупованій території і фізично не може займатися утилізацією.

Про те, що донецька компанія не працює вже декілька років, у “Новінтех” не могли не знати, проте все одно вказали їх як субпідрядників. А тепер ситуацію пояснюють “форс-мажорними” обставинами.

У зв’язку із так званими “форс-мажорними обставинами “Микитртуті”, “Новінтех” уклав договір ще з двома підприємствами — ТОВ “Еко Терра” та ТОВ “Альфа Екологія”, яким планує передати небезпечні відходи на утилізацію.

Втім, згідно з ліцензійним реєстром поводження з небезпечними відходами ТОВ “Еко Терра” теж не може утилізовувати небезпечні відходи. Отже, залишається лише ТОВ “Альфа Екологія”.

У “Новінтех” пояснили, що вказали ТОВ “Еко Терра”, як одного із претендентів на передачу небезпечних відходів столичного метро, тому що це підприємство має договір з ще одним підприємством, яке може утилізовувати небезпечні відходи — це ТОВ “Утільвторпром”.

Виходить, що на одну послугу з утилізації токсичних відходів припало п’ять утилізаторів, троє з яких не мають права займатися утилізацією. Хоча саме утилізація (тобто знешкодження) передбачалось в тендерній заявці.

За фактом проведення сумнівного тендеру столична поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в самому метро і КМДА переконані, що їхні небезпечні відходи утилізовуватиме “Микитртуть”.

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