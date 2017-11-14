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Предприятие, которое фигурирует в скандальном тендере столичного метро, ​​лишили лицензии

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов лишило лицензии ООО "НПП "Новинтех", которое фигурирует в скандальном тендере столичного метро, передает УНН со ссылкой на данные соответствующего приказа Минприроды от 30 октября этого года.

"На основании пункта 8 части второй статьи 16 Закона аннулировать лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами ООО “НПП “Новинтех” лицензия от 31 мая 2011 года (сбора, перевозки, хранения, обработки, утилизации, обезвреживания опасных отходов), согласно Акту об отказе ООО “НПП „Новинтех“ в проведении внеплановой проверки соблюдения требований лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности с опасными отходами от 25 октября 2017 № 32/17 0 1”, — говорится в приказе Минприроды.

Напомним, в июне этого года ООО “НПП „Новинтех“ стало победителем тендера КП „Киевский метрополитен“ на утилизацию опасных отходов.

Согласно тендерной документации, победитель тендера должен, в частности, утилизировать ртутьсодержащие лампы столичного метро. Однако оказалось, что компания „Новинтех“ не имеет лицензии на утилизацию ртутьсодержащих элементов. Она может только их собирать, хранить и перевозить.

Итак, для выполнения услуги этой компании нужно привлекать субподрядчика. В документах „Новинтех“ субподрядчиком значится компания „Микитртуть“, что находится в Горловке Донецкой области, на оккупированной территории и физически не может заниматься утилизацией.

О том, что донецкая компания не работает уже несколько лет, в „Новинтех“ не могли не знать, но все равно указали их в качестве субподрядчиков. А теперь ситуацию объясняют „форс-мажорными“ обстоятельствами.

В связи с так называемыми „форс-мажорными обстоятельствами „Микитртути“, „Новинтех“ заключил договор еще с двумя предприятиями — ООО “Эко Терра„ и ООО “Альфа Экология”, которым планирует передать опасные отходы на утилизацию.

Впрочем, согласно лицензионным реестром обращения с опасными отходами ООО “Эко Терра” тоже не может утилизировать опасные отходы. Итак, остается только ООО “Альфа Экология”.

В “Новинтех” пояснили, что указали ООО “Эко Терра”, как одного из претендентов на передачу опасных отходов столичного метро, ​​потому что это предприятие имеет договор с еще одним предприятием, которое может утилизировать опасные отходы — это ООО “Утильвторпром”.

Получается, что на одну услугу по утилизации токсичных отходов пришлось пять утилизаторов, трое из которых не имеют права заниматься утилизацией. Хотя именно утилизация (т.е. обезвреживание) предполагалось в тендерной заявке.

По факту проведения сомнительного тендера столичная полиция открыла уголовное производство.

Напомним, что в самом метро и КГГА убеждены, что их опасные отходы будет утилизировать “Микитртуть”.

Украинские Национальные Новости

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