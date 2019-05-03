Підприємство "Свема" виставили на продаж за 400 тисяч гривень

КИЇВ. 3 травня. УНН. Майно ВАТ "АК "Свема", яке свого часу було широко відомо, як підприємство з виготовлення фотоплівки, виставлене на продаж. Про це УНН повідомляє з посиланням на оголошення про торги, яке розміщено на сайті Міністерства юстиції України.