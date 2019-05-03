Підприємство "Свема" виставили на продаж за 400 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Майно ВАТ "АК "Свема", яке свого часу було широко відомо, як підприємство з виготовлення фотоплівки, виставлене на продаж. Про це УНН повідомляє з посиланням на оголошення про торги, яке розміщено на сайті Міністерства юстиції України.
Аукціон з продажу майна ВАТ "АК "Свема" призначено на 31 травня 2019 року.
Початкова вартість об'єкта аукціону без урахування ПДВ встановлюється у сумі: 404 669,00 грн.
Кінцеві дата представлення заявок на участь у торгах 12 година 10 травня 2019 року. На продаж виставлено майно, що складається з кількох будівель, а також боксів для авто.
Судячи з фото, що додані до матеріалів про аукціон, частина приміщень давно закинуті.