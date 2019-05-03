Предприятие "Свема" выставили на продажу за 400 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Имущество ОАО "АК "Свема", что в свое время было широко известно, как предприятие по изготовлению фотопленки, выставлено на продажу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на объявление о торгах, которое размещено на сайте Министерства юстиции Украины.
Аукцион по продаже имущества ОАО "АК "Свема" назначен на 31 мая 2019 года.
Начальная стоимость объекта аукциона без учета НДС устанавливается в сумме: 404 669,00 грн.
Конечные дата представления заявок на участие в торгах 12 часов 10 мая 2019. На продажу выставлено имущество, состоящий из нескольких зданий, а также боксов для авто.
Судя по фото, что добавлены к материалам об аукционе, часть помещений давно заброшены.