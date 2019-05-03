Предприятие "Свема" выставили на продажу за 400 тысяч гривен

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 65074 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 93100 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101626 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103508 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126822 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112600 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138445 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144759 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130262 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предприятие "Свема" выставили на продажу за 400 тысяч гривен

Предприятие "Свема" выставили на продажу за 400 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 26247 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Имущество ОАО "АК "Свема", что в свое время было широко известно, как предприятие по изготовлению фотопленки, выставлено на продажу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на объявление о торгах, которое размещено на сайте Министерства юстиции Украины.

Аукцион по продаже имущества ОАО "АК "Свема" назначен на 31 мая 2019 года.

Начальная стоимость объекта аукциона без учета НДС устанавливается в сумме: 404 669,00 грн.

Конечные дата представления заявок на участие в торгах 12 часов 10 мая 2019. На продажу выставлено имущество, состоящий из нескольких зданий, а также боксов для авто.

Судя по фото, что добавлены к материалам об аукционе, часть помещений давно заброшены.

Украинские Национальные Новости

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