Підприємствам відшкодовано у січні-квітні 38 млрд грн ПДВ - ДФС

“Платникам податків на рахунки відшкодовано 38 млрд грн ПДВ”, — написав він.

Нагадаємо, за даними ДФС у січні-квітні 2017 року надходження до зведеного бюджету у січні-квітні 2017 року становили 260,6 млрд грн, що на 30,8% більше, ніж у січні-квітні 2016 року.