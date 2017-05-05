Підприємствам відшкодовано у січні-квітні 38 млрд грн ПДВ - ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні у січні-квітні 2017 року було відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) 38 млрд грн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає УНН.
“Платникам податків на рахунки відшкодовано 38 млрд грн ПДВ”, — написав він.
Нагадаємо, за даними ДФС у січні-квітні 2017 року надходження до зведеного бюджету у січні-квітні 2017 року становили 260,6 млрд грн, що на 30,8% більше, ніж у січні-квітні 2016 року.