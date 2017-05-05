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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 33701 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Підприємствам відшкодовано у січні-квітні 38 млрд грн ПДВ - ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні у січні-квітні 2017 року було відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) 38 млрд грн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає УНН.

Підприємствам відшкодовано у січні-квітні 38 млрд грн ПДВ - ДФС

“Платникам податків на рахунки відшкодовано 38 млрд грн ПДВ”, — написав він.

Нагадаємо, за даними ДФС у січні-квітні 2017 року надходження до зведеного бюджету у січні-квітні 2017 року становили 260,6 млрд грн, що на 30,8% більше, ніж у січні-квітні 2016 року.

Українські Національні Новини

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